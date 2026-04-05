Damas : les Émirats condamnent les violences visant leur ambassade lors d'une émeute anti-israélienne

Les Émirats arabes unis ont fermement condamné des "actes de vandalisme" visant leur ambassade à Damas, après qu’une manifestation pro-palestinienne a dégénéré en incidents devant la représentation diplomatique. Dans un communiqué, le ministère émirati des Affaires étrangères a appelé les autorités syriennes à assurer la sécurité de la mission et à poursuivre les responsables des violences.

Selon des témoignages sur place, des dizaines de manifestants se sont rassemblés vendredi devant l’ambassade, certains escaladant les murs du bâtiment et lançant des objets en direction des gardes. Des slogans hostiles, notamment assimilant la représentation émiratie à une "ambassade sioniste", ont été entendus.

Ces manifestations s’inscrivent dans une dynamique plus large en Syrie, où des rassemblements dénoncent depuis plusieurs mois l’arrestation à Dubaï de l’ancien chef rebelle Essam al-Buwaydhani. Toutefois, le mouvement a récemment pris une tournure plus explicitement anti-israélienne, après l’adoption par le parlement israélien d’une loi prévoyant la peine de mort pour certains terroristes condamnés pour des attaques meurtrières.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des manifestants brandissant des drapeaux syriens mais aussi ceux de groupes jihadistes, dont le Front al-Nosra, ancien affilié à al-Qaida. D’autres séquences montrent des heurts avec les forces de sécurité, ainsi que l’interpellation d’un individu ayant hissé un drapeau palestinien sur l’enceinte de l’ambassade.

Les autorités syriennes ont assuré que les forces de sécurité étaient intervenues pour empêcher toute intrusion dans l’enceinte diplomatique. Sans mentionner directement l’incident, le ministère syrien des Affaires étrangères a réaffirmé son opposition "ferme" à toute atteinte aux missions diplomatiques, soulignant l’obligation de protéger ces sites conformément aux engagements internationaux.