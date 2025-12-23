Damas publie pour la première fois une carte officielle de la Syrie sans le plateau du Golan

Un changement symbolique et potentiellement lourd de sens est apparu dans les publications officielles syriennes. Le gouvernement de Damas a diffusé de nouvelles cartes du pays qui n’incluent plus le plateau du Golan, territoire contrôlé par Israël depuis 1967 et sur lequel l’État hébreu a étendu sa souveraineté en 1981.

Cette évolution a été remarquée dans le journal gouvernemental al-Thawra. Dans sa 14e édition depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, le quotidien a publié une carte de la Syrie qui, pour la première fois, se limite au district de Quneitra, sans représenter le reste du plateau du Golan. Or, ce district correspond à une zone dans laquelle les forces israéliennes sont entrées après l’effondrement du régime.

Selon plusieurs sources concordantes, le ministère syrien des Affaires étrangères a lui aussi utilisé cette nouvelle cartographie dans des documents officiels, confirmant qu’il ne s’agit pas d’une simple initiative isolée mais bien d’un choix assumé par les autorités syriennes.

Ce changement intervient dans un contexte diplomatique sensible. La chaîne publique israélienne Kan a récemment révélé l’existence de discussions discrètes entre Jérusalem et Damas. Dans le cadre de ces échanges, Israël aurait envisagé favorablement la rétrocession du mont Dov et des fermes de Chebaa à la Syrie, en contrepartie d’un renoncement syrien à toute revendication sur le plateau du Golan.

Toutefois, selon ces mêmes informations, ces contacts auraient été interrompus à la suite de massacres visant des Syriens druzes dans la région de Soueïda, événements qui ont profondément tendu la situation et mis un coup d’arrêt aux négociations en coulisses.

La publication de cartes officielles syriennes sans le Golan suscite désormais de nombreuses interrogations, tant sur l’évolution de la position de Damas que sur les perspectives, fragiles et incertaines, d’un éventuel réaménagement territorial ou diplomatique dans la région.