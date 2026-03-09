Dans le Golfe, l’Iran s’impose plus que jamais comme l’ennemi numéro un

Une nouvelle page de l’histoire du Golfe est en train de s’écrire. Le conflit opposant l’Iran à ses voisins arabes, notamment l’Arabie saoudite, s’inscrit dans une rivalité ancienne qui repose sur trois piliers majeurs : la religion, la géopolitique et l’énergie. Au cœur de cette confrontation se trouvent deux puissances régionales dont l’influence façonne le Moyen-Orient depuis des décennies : Riyad et Téhéran.

Depuis la révolution islamique de 1979, l’Arabie saoudite considère l’Iran comme son principal adversaire stratégique. L’arrivée au pouvoir de l’ayatollah Rouhollah Khomeini avait profondément ébranlé la monarchie saoudienne. En contestant la légitimité de la dynastie régnante et en revendiquant un rôle central dans le leadership du monde musulman, le régime iranien a directement remis en cause la position de Riyad, gardienne des lieux saints de l’islam et figure dominante du monde sunnite.

Au-delà des rivalités politiques, la fracture religieuse entre sunnites et chiites nourrit depuis longtemps cette confrontation. Pour l’Arabie saoudite, la contestation iranienne de son statut de centre du monde musulman représente l’une des menaces les plus sérieuses de son histoire.

Cette rivalité s’est également traduite par des conflits indirects dans la région. En 2015, Riyad a lancé une intervention militaire au Yémen contre les terroristes houthis soutenus par l’Iran. Ce qui devait être une opération de courte durée s’est transformé en une guerre longue et coûteuse, qui a duré près d’une décennie et pesé lourdement sur les finances et la sécurité saoudiennes.

D’autres États du Golfe tentent pour leur part de maintenir un équilibre délicat face à l’Iran. Les Émirats arabes unis, situés à seulement quelques dizaines de kilomètres des côtes iraniennes, adoptent une stratégie prudente : tout en normalisant leurs relations avec Israël, ils continuent de développer d’importants échanges commerciaux avec Téhéran. Cette politique de gestion des risques reflète les tensions auxquelles le pays a déjà été confronté, notamment lors d’attaques visant ses installations pétrolières et le port d’Abu Dhabi.

Le Qatar suit également une ligne pragmatique. L’émirat abrite la plus grande base militaire américaine de la région, mais partage avec l’Iran l’exploitation d’un immense champ gazier offshore, l’un des plus importants au monde. Cette interdépendance énergétique a longtemps favorisé un dialogue entre les deux pays malgré leurs profondes divergences idéologiques.

Cependant, les récentes attaques iraniennes dans le Golfe pourraient bouleverser cet équilibre fragile. Selon plusieurs analystes, l’Arabie saoudite a été profondément choquée par ces événements, qui ont visé non seulement des installations militaires liées aux États-Unis, mais aussi des infrastructures civiles sensibles, notamment des installations pétrolières.

Dans ce contexte, les relations entre Riyad et Téhéran pourraient être redéfinies en profondeur. Alors que l’avenir du régime iranien reste incertain, les capitales du Golfe, Riyad, Doha et Abu Dhabi, apparaissent déjà comme des acteurs clés dans la recomposition de l’équilibre stratégique du Moyen-Orient.