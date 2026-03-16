Dans une lettre à Mojtaba Khamenei, le Hamas appelle à frapper Israël sur tous les fronts

Le Hamas a adressé au nouveau dirigeant iranien Mojtaba Khamenei un message secret appellant à une escalade régionale contre Israël, a révélé Kan dimanche soir. D’après ces informations, l’organisation terroriste a envoyé deux lettres à Téhéran : l’une officielle, rédigée dans un ton diplomatique et évoquant de manière générale la guerre en cours, et une seconde, confidentielle, au contenu nettement plus offensif.

Dans ce document non public, le Hamas affirme refuser toute limitation de ses capacités militaires et insiste sur la nécessité d’ouvrir simultanément plusieurs fronts contre Israël. Le texte évoque explicitement une coordination avec les groupes alliés de l’Iran au sein de ce que ses auteurs décrivent comme l’"axe de la résistance", notamment au Liban, au Yémen et en Irak.

La lettre critique également les pays du Golfe engagés dans des démarches de normalisation avec Israël, les décrivant comme un "camp perdant". Le message met en avant une ligne stratégique claire : encourager une confrontation régionale élargie et rejeter toute concession concernant l’armement du groupe terroriste.

Après la diffusion de ces informations, le ministère israélien des Affaires étrangères a relayé l’article sur son compte officiel sur le réseau social X, affirmant qu’il s’agissait d’un "pistolet fumant" démontrant un appel du Hamas à élargir la guerre à plusieurs fronts au Moyen-Orient. Le message accusait également les terroristes du Hamas de tourner en dérision certains États arabes du Golfe.