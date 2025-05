De la haine à l'espoir : le parcours extraordinaire d'un Égyptien devenu sioniste

Dans un témoignage saisissant diffusé dimanche soir sur i24NEWS, un Égyptien prénommé Mikael a partagé un parcours personnel extraordinaire : élevé dans l'hostilité envers Israël, il est devenu un fervent sioniste qui s'est même fait tatouer les noms de la famille Bibas sur le bras.

Les premières graines du ressentiment

L'histoire de Mikael commence dans son enfance, au sein d'une famille copte d'Égypte. Ses premiers souvenirs d'Israël remontent aux cours de religion du dimanche, où il apprenait l'histoire de Moïse et l'exode des Hébreux d'Égypte.

« Je me souviens être très jeune et avoir été très triste à cause de la dixième plaie d'Égypte - la mort des premiers-nés égyptiens », se rappelle-t-il. « Cela a créé un certain ressentiment en moi dès mon plus jeune âge. » En grandissant, son éducation sur les relations égypto-israéliennes s'est poursuivie à travers le prisme des défaites militaires. Apprenant l'existence des guerres de 1948, de Suez, de 1967 et de 1973, Mikael, âgé de huit ou neuf ans, était « complètement dévasté » de comprendre que l'Égypte avait perdu chacun de ces conflits.

Des parents qui ont choisi la paix

Remarquablement, malgré l'atmosphère culturelle générale, les parents de Mikael ont adopté une approche différente. « Mes parents ne m'ont jamais appris à haïr les Juifs ou les Israéliens », insiste-t-il. « Ils soutenaient le processus de paix. Ils estimaient qu'Israël avait gagné son droit à exister dans la région et voulaient que la paix règne. »

Cette vision familiale nuancée s'avérera cruciale dans sa transformation ultérieure.

Même pendant sa période d'hostilité envers Israël, Mikael avoue avoir eu du respect pour certaines réalisations israéliennes : leurs investissements dans la recherche et développement, leurs efforts éducatifs, leur liberté de critiquer la religion, et leur société plus ouverte et tolérante. Mais le moment décisif est venu quand il a réalisé quelque chose de fondamental sur le récit palestinien : « Pour adopter le récit historique des Palestiniens, il faut tordre la vérité. Il faut toujours contourner la réalité, la tordre, pour rendre ce récit plausible. »

Le point de rupture idéologique

La goutte d'eau a été ce que Mikael décrit comme l'absolutisme idéologique dans les cercles pro-palestiniens. « Lorsqu'on vous dit que vous n'êtes pas pro-palestinien si vous n'êtes pas pro-Hamas, si on vous dit que vous ne pouvez pas dire que les Palestiniens ont commis des atrocités - il y a une sorte d'absolutisme idéologique, et j'en faisais partie. »

Cette vision manichéenne du monde, où l'on doit être entièrement dans le camp palestinien ou contre les Palestiniens, est finalement devenue insoutenable pour lui. En mars, Mikael a publié une vidéo exprimant son soutien à Israël - ce qu'il appelle son « coming out pro-Israël ». Ce qui n'était pas apparent dans la vidéo, c'était le cheminement spirituel qui l'avait précédé. Depuis le début de l'année, il étudiait le judaïsme et fréquentait la synagogue depuis près de trois mois. La nuit où il a fait sa vidéo était celle de Pourim, et en sortant de la synagogue ce soir-là, il a vécu un moment émotionnel profond.

« J'ai eu un sentiment très positif cette nuit-là. C'était généralement la sensation que j'avais lorsque j'avais prié dans la synagogue », explique-t-il. « Après ce sentiment positif, je me suis dit - j'ai du mal à croire que je n'ai jamais haï ces gens-là. »

Le prix de la vérité

Les conséquences de sa prise de position publique ont été sévères. Mikael a perdu la plupart de ses amis et en a bloqué environ 60% sur les réseaux sociaux.

« Il y a des gens dont je savais qu'ils ne respecteraient pas ma décision et qu'il n'y avait pas la moindre chance qu'ils soient prêts à écouter comment je suis parvenu à mes conclusions », dit-il. « Et il y a des gens pour qui, si vous adoptez cette position, vous êtes à jamais leur ennemi. » Allant au-delà du soutien verbal, Mikael s'est fait tatouer les noms des membres de la famille Bibas - des otages israéliens - sur le bras. Cet acte représente son engagement à maintenir leur mémoire vivante et démontre la profondeur de sa transformation. « Je veux que leur mémoire reste vivante », déclare-t-il simplement.

Un message de vie

En conclusion de son témoignage, Mikael avait un message direct pour les Arabes et les musulmans : « S'il vous plaît, choisissez la vie plutôt que la mort. La majeure partie de la haine vient de notre camp, pas du leur. » Face à ces mots poignants, Miri Mamane n'a pu que répondre : « Merci beaucoup Michael pour ces mots qui réchauffent le cœur de tous ceux qui l'entendent, israéliens ou juifs à travers le monde, en espérant que nous soyons de plus en plus nombreux à partager ce genre de sentiments et d'amitié. »

Ce témoignage exceptionnel, diffusé sur i24NEWS, illustre qu'au-delà des tensions géopolitiques, des trajectoires personnelles peuvent défier les conditionnements et ouvrir des voies inattendues vers la réconciliation.