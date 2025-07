Des cheikhs d'Hébron veulent que leur ville quitte l'Autorité palestinienne et rejoigne les accords d'Abraham

Articles recommandés -

Une initiative sans précédent secoue la politique moyen-orientale. Cinq cheikhs influents de la ville palestinienne d'Hébron, en Judée-Samarie, ont proposé de détacher leur cité de l'Autorité palestinienne pour créer un émirat indépendant et rejoindre les accords d'Abraham, selon des informations publiées dimanche par le Wall Street Journal.

Une proposition audacieuse adressée à Israël

La démarche prend la forme d'une lettre officielle adressée au ministre israélien de l'Économie, Nir Barkat, que les signataires souhaitent voir transmise au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Cette initiative marque une rupture radicale avec la ligne politique traditionnelle palestinienne.

Le cheikh Wadi al-Jaabari, dirigeant de l'une des familles les plus influentes de Hébron, a déclaré publiquement que ses pairs aspirent à "la coexistence et la coopération avec Israël". Cette déclaration représente un changement notable par rapport à ses précédentes prises de position, puisqu'il s'engage désormais aux côtés d'autres leaders tribaux dans un engagement écrit pour la paix et la reconnaissance pleine d'Israël en tant qu'État juif.

Un projet économique ambitieux

Le document propose dans un premier temps l'admission de 1 000 travailleurs d'Hébron pour une période d'essai, suivie de l'embauche de 5 000 employés supplémentaires. Les promoteurs du projet affirment que Barkat aurait évoqué la possibilité d'atteindre 50 000 travailleurs à terme.

Cette dimension économique s'inscrit dans une vision plus large où, selon les mots d'un cheikh cité par le journal américain, "si nous obtenons la bénédiction du président américain Donald Trump, Hébron pourrait devenir comme Dubaï".

Une critique frontale des accords d'Oslo

Les signataires demandent l'établissement d'un calendrier pour rejoindre les accords d'Abraham et obtenir un arrangement "digne et équitable" pour remplacer les accords d'Oslo, qui n'ont selon eux apporté que "mort, désastre économique et destruction".

Al-Jaabari s'est montré particulièrement critique envers l'Autorité palestinienne, déclarant qu'elle "ne peut nous protéger, ni se protéger elle-même". Il a également rejeté catégoriquement l'idée d'un État palestinien : "Il n'y aura pas d'État palestinien, pas même dans mille ans. Israël ne le permettra pas après le 7 octobre, et ne penser qu'à cette question nous mènera tous au désastre."

Une initiative soutenue par Israël

Le ministre Barkat aurait agi en concertation avec le gouvernement israélien et avec le soutien prudent de Netanyahou, qui attendrait de voir si cette initiative évolue positivement. Les discussions entre les cheikhs et Barkat auraient commencé en février, avec plusieurs rencontres organisées au domicile du ministre.

Barkat a déclaré au Wall Street Journal que "l'ancien paradigme des deux États a échoué" et que "l'Autorité palestinienne manque de confiance tant auprès de son peuple qu'en Israël".

Une démarche controversée

Interrogé sur les accusations de trahison que pourrait susciter son initiative, al-Jaabari a répondu sans détour : "La trahison, c'était Oslo. Je crois en ma voie." Cette position illustre les divisions profondes au sein de la société palestinienne face aux stratégies politiques traditionnelles.

Cette initiative intervient alors que l'administration Trump travaille à l'expansion des accords d'Abraham pour inclure la Syrie, le Liban et l'Arabie saoudite, suggérant une fenêtre d'opportunité politique que les leaders de Hébron tentent de saisir.

Un précédent géopolitique

Si cette initiative aboutit, elle pourrait créer un précédent majeur dans la région, démontrant qu'une approche locale et pragmatique peut contourner les blocages politiques traditionnels. Cependant, elle soulève aussi des questions importantes sur la fragmentation territoriale et la viabilité à long terme de tels arrangements. L'initiative d'Hébron reste pour l'instant à l'état de proposition.