Des diplomates arabes saluent le plan Trump pour Gaza et son "horizon durable"

Des diplomates arabes de plusieurs pays se disent « très optimistes » quant au plan de Donald Trump pour Gaza et à la perspective qu’il offre pour l’avenir du territoire. Interrogés par i24NEWS, ils estiment que cette initiative pourrait atteindre rapidement deux objectifs majeurs : l’élimination militaire du Hamas et la prévention du déplacement forcé des habitants de Gaza.

Selon ces diplomates, la force du plan réside dans le sérieux de la démarche américaine et dans sa portée structurelle. Ils voient en lui une véritable « solution au conflit israélo-palestinien », portée par un engagement concret des États-Unis et d’Israël, et non par une alliance personnelle entre Trump et Netanyahou. Cette dimension institutionnelle, affirment-ils, garantit la continuité du plan au-delà des futurs changements politiques en Israël.

Les sources indiquent également que même si certaines étapes du plan ne sont pas mises en œuvre immédiatement, le processus est désormais « irréversible ». « Le train a quitté la gare », résume l’un d’eux, précisant que la réintroduction de l’Autorité palestinienne à Gaza fait déjà partie intégrante de la feuille de route. Pour ces responsables arabes, cette vision offre aux Palestiniens un avenir économique plus stable et un horizon diplomatique tangible, leur donnant enfin « quelque chose à perdre ». Une formule qui, selon eux, pourrait marquer un tournant décisif dans la dynamique régionale et dans la recherche d’un équilibre durable entre sécurité israélienne et souveraineté palestinienne.