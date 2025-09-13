Des dirigeants arabes et musulmans lundi au Qatar pour condamner l'attaque israélienne

Articles recommandés -

Le Qatar a annoncé qu’il accueillera lundi un sommet réunissant des dirigeants arabes et musulmans afin de condamner l’attaque israélienne menée récemment contre des chefs terroristes du Hamas à Doha. L’objectif de la réunion sera également d’affirmer la solidarité régionale avec l’émirat face à ce qu’il qualifie d’« agression lâche » d’Israël.

Selon le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, une réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères se tiendra dimanche pour finaliser un projet de résolution. Ce texte sera soumis aux chefs d’État et de gouvernement le lendemain.

Le sommet, explique al-Ansari, illustre une « large solidarité arabe et islamique avec l’État du Qatar » et une « opposition catégorique au terrorisme d’État israélien ».

Parmi les participants attendus figurent le président iranien Massoud Pezeshkian et le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani. Le président turc Recep Tayyip Erdogan sera également présent à Doha lundi, mais sa participation au sommet n’a pas encore été confirmée. Cette rencontre survient dans un contexte de vives tensions diplomatiques au Moyen-Orient, alors que plusieurs pays de la région dénoncent une escalade israélienne et appellent à une réponse coordonnée face aux actions de l’État hébreu.