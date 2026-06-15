Des documents du Hamas révèlent sa crainte d’une normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite

Des documents saisis par Israël dans la bande de Gaza révèlent que le Hamas considérait la normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite comme une menace stratégique majeure avant le massacre du 7 octobre 2023. Les informations ont été dévoilées par la chaîne publique israélienne KAN, sur la base de documents analysés par l’Institut Amit pour la recherche sur le terrorisme et le renseignement.

Selon ces documents internes, la direction du Hamas estimait qu’un rapprochement entre Jérusalem et Riyad risquait de marginaliser davantage la cause palestinienne et de renforcer l’intégration régionale d’Israël.

Dès 2022, le mouvement terroriste islamiste aurait créé une structure spécialement chargée de lutter contre les efforts de normalisation dans le monde arabe. Cette instance devait élaborer la stratégie politique et opérationnelle du Hamas afin de contrer tout rapprochement entre Israël et les pays de la région.

L’un des documents évoque notamment la nécessité « d’accroître l’escalade sur le terrain, en Judée-Samarie et à Jérusalem, afin de perturber le processus de normalisation avec le royaume saoudien ».

Les protocoles cités montrent également l’implication personnelle de Yahya Sinwar dans ce dossier. Deux semaines avant le 7 octobre, Sinwar aurait consacré une réunion à la question saoudienne, critiquant vivement le prince héritier Mohammed ben Salmane.

Selon KAN, Sinwar considérait que Riyad occupait une place centrale dans le monde arabe et musulman et craignait qu’un accord avec Israël n’entraîne d’autres pays à suivre la même voie.

Lors de la dernière réunion de la direction du Hamas avant l’attaque du 7 octobre, le 2 octobre 2023, Sinwar aurait décrit la normalisation israélo-saoudienne comme une menace régionale majeure. Il aurait alors appelé à une « action extraordinaire » susceptible de provoquer un « tournant stratégique ».

Les documents ne permettent pas d’affirmer que la normalisation avec l’Arabie saoudite fut l’unique motivation de l’attaque du 7 octobre, mais ils offrent un rare aperçu des préoccupations stratégiques du Hamas dans les semaines précédant l’offensive.