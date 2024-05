Des documents révèlent que le Hamas envisage d'établir une base en Turquie (média)

Le Hamas prévoit d'établir une base secrète en Turquie et d'autres cellules terroristes ailleurs pour coordonner les attaques contre des cibles israéliennes dans les pays voisins, y compris les membres de l'OTAN, selon des dossiers saisis par l'armée israélienne à Gaza et consultés par The Times.

Le document imprimé intitulé "Création d'une base en Turquie" a été découvert au domicile de Hamza Abu Shanab, chef de cabinet de Yahya Sinwar, le leader du Hamas à Gaza. Selon l'auteur anonyme du plan, "il n'y a pas d'autre choix que d'agir avec un effort majeur pour établir des centres militaires qui seront la base d'opérations spéciales qui peuvent renforcer les forces de résistance militairement, diplomatiquement et moralement. C'est pourquoi nous suggérons d'établir une branche de sécurité à l'étranger qui sera capable de mener des opérations de renseignement et des opérations militaires à l'avenir". Le document présente un plan triennal dont l'objectif est de "créer de nombreuses cellules militaires et des refuges dans de nombreux pays", puis de "former les cellules militaires et [...] de planifier concrètement des sabotages et des assassinats". Les cibles d'assassinat mentionnées sont des "officiers et commandants du Mossad" - l'agence de renseignement extérieure d'Israël - et des "Israéliens influents". Il est également question de "sabotage de navires israéliens" et d'"enlèvement". Le plan comprend également des détails sur le financement et le personnel à envoyer pour établir la base en Turquie.