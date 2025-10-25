Des drones américains survolent Gaza pour surveiller le cessez-le-feu

Selon le New York Times, l’armée américaine a commencé à faire voler des drones de surveillance au-dessus de la bande de Gaza afin de suivre de près le respect du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Ces vols, menés avec l’accord des autorités israéliennes, visent à permettre à Washington d’obtenir une évaluation indépendante de la situation sur le terrain, sans dépendre uniquement des informations transmises par Israël.

Des responsables militaires israéliens et américains, cités par le quotidien, indiquent que ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la mission du nouveau Centre de coordination civil-militaire américano-israélien, récemment créé dans le sud d’Israël. Ce centre, dirigé par le diplomate Steven Fagin, a pour mission de superviser et de soutenir la mise en œuvre du cessez-le-feu, ainsi que de coordonner les efforts humanitaires dans la région.

Les drones surveillent notamment les mouvements militaires, les convois humanitaires et l’activité civile à Gaza, afin de détecter d’éventuelles violations ou escalades. Cette initiative illustre la volonté de l’administration américaine de maintenir une présence active et indépendante dans le suivi du fragile accord, alors que la situation sur le terrain demeure volatile.