Des forces yéménites anti-Houthis envisagent de rejoindre la force internationale à Gaza

Les forces yéménites opposées aux rebelles houthis étudient la possibilité de se joindre à la force internationale déployée à Gaza, suite à une approche des États-Unis, a révélé lundi soir la chaîne Kan.

Des représentants américains et des délégués de forces du sud du Yémen ont abordé cette question lors du forum de Manama, à Bahreïn. Selon une source proche des milices yéménites, la proposition n'a pas été rejetée d'emblée, mais ces forces attendent une contrepartie de Washington : un renforcement du soutien américain dans leur lutte contre les Houthis.

Les groupes anti-houthis craignent que leur participation à la force internationale ne soit exploitée par leurs adversaires pour les présenter comme des collaborateurs d'Israël, ce qui pourrait affaiblir leur légitimité au Yémen et dans la région.

Un journaliste du sud du Yémen interrogé par Kan estime que l'une des factions liées aux Émirats arabes unis pourrait effectivement accepter de rejoindre le contingent international dans la bande de Gaza.

Cette initiative américaine s'inscrit dans une stratégie plus large visant à constituer une force multinationale pour assurer la sécurité et superviser l'aide humanitaire à Gaza, tout en impliquant des acteurs régionaux dans la stabilisation post-conflit.