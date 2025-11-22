Des hackers iraniens dévoilent les données d’employés du secteur sécuritaire israélien

Une nouvelle cyberattaque attribuée au groupe iranien « Handala » a pris pour cible, samedi, des employés d’industries sécuritaires en Israël. Les hackers ont publié en ligne les informations personnelles de plusieurs salariés — nom complet, fonction professionnelle, photo, adresse, numéro de téléphone et e-mail — en apposant la mention « Recherché ! Récompense 10 000 dollars ». Le groupe promet par ailleurs un paiement supplémentaire pour tout renseignement « menant directement à leur arrestation ».

Cette opération intervient au lendemain de la diffusion, par les mêmes acteurs, d’une liste de dizaines d’universitaires israéliens présentés comme des « criminels de guerre » sur un site anonyme pro-iranien, The Punishment For Justice Movement. Parmi les personnes visées figuraient notamment le professeur Danny Haimovitz, président de l’université Ben-Gourion, le professeur Eliezer Rabinovitch, éminent physicien nucléaire de l’Université hébraïque, ou encore Shikma Bresler, chercheuse de l’Institut Weizmann.

Dans les deux cas, les données divulguées incluent adresses privées, numéros personnels et photographies, accompagnées de messages incitant à la violence. Cette escalade fait craindre à Israël un passage de la guerre cyber à la menace physique, alors que les services de renseignement soupçonnent une implication directe d’agents iraniens dans ces campagnes ciblées.