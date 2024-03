Des hommes armés et masqués issus de divers clans et factions surveillent les convois d'aide à Gaza

Des hommes armés et masqués issus de divers clans et factions ont commencé à assurer la sécurité des convois d'aide à Gaza, alors que le Hamas tente de maintenir son influence dans le territoire, selon des responsables palestiniens et des sources au sein du groupe terroriste.

Des images vidéo obtenues par l'agence Reuters montrent un convoi de camions entrant dans la ville de Gaza avec de l'aide étrangère, surveillé par plusieurs hommes armés de fusils d'assaut AK-47 et d'autres brandissant des bâtons.

Les forces israéliennes ayant juré d'éliminer le Hamas depuis son raid meurtrier du 7 octobre contre Israël, il est devenu très risqué pour quiconque est lié au groupe terroriste d'émerger au grand jour pour assurer la sécurité des livraisons d'aide aux civils. C'est pourquoi de nombreux clans, groupes de la société civile et factions - y compris le Fatah, rival politique du Hamas - sont intervenus pour assurer la sécurité des convois d'aide, selon les responsables palestiniens et les sources du Hamas.

Ils n'ont pas identifié les clans et les factions, mais ont déclaré que la capacité du Hamas à rallier ces groupes derrière lui pour assurer la sécurité montrait qu'il conservait son influence, et que les efforts déployés par Israël pour mettre en place son propre système administratif afin de maintenir l'ordre dans la bande de Gaza se heurtaient à "une résistance". "Le plan d'Israël visant à trouver des clans pour collaborer à ses projets pilotes de recherche d'une alternative au Hamas n'a pas abouti, mais il a également montré que les factions de la résistance palestinienne sont les seules à pouvoir diriger, d'une manière ou d'une autre", a déclaré un responsable palestinien sous couvert d'anonymat.