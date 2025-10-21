Des images satellite révèlent que l'Iran restaure son site d'essais nucléaires

L'Iran a entrepris la reconstruction du complexe militaire de Parchin, un site lié au développement du mécanisme de déclenchement d'une bombe nucléaire, selon un rapport publié lundi par l'Institut pour la science et la sécurité nationale (ISIS). Des images satellite montrent des travaux d'ingénierie importants sur les lieux.

Le complexe de Parchin, situé à environ 32 kilomètres au sud-est de Téhéran, est associé depuis de nombreuses années au projet nucléaire iranien, et plus particulièrement au développement du mécanisme de déclenchement d'une bombe nucléaire.

Un rapport accablant de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) publié en 2011 avait établi que l'Iran y avait construit "une vaste salle fortifiée pour tester des explosifs destinés à faire exploser le cœur d'uranium". En riposte aux tirs de missiles iraniens sur son sol, Israël avait attaqué le site lors de l'opération "Jours du Grand Pardon" en 2024, lui causant d'importants dégâts.

Le site comportait deux bâtiments principaux : Taleghan 1, visité par l'AIEA en 2015 et abritant une vaste installation d'essais, et Taleghan 2, un bâtiment plus petit destiné à tester d'autres aspects du mécanisme de la bombe. Des informations sur ces installations avaient été révélées dans les "Archives nucléaires" saisies par le Mossad à Téhéran.

Selon le rapport de l'ISIS, l'Iran a commencé la reconstruction dès mai 2025, avant même la guerre des Douze Jours, et l'a poursuivie après celle-ci. Les images satellite du 20 mai montrent que les Iraniens ont rapidement installé une couverture noire temporaire sur la structure "Taleghan 2" détruite lors de l'attaque de 2024. Le 12 juin, les fondations étaient déjà coulées et le terrain préparé pour la reconstruction.

Une photographie du 30 août révèle la construction d'un grand bâtiment au toit voûté, d'environ 45 mètres de long et 17 mètres de large, à l'emplacement de "Taleghan 2", ainsi que celle de deux bâtiments plus petits d'environ 20 mètres de long. Une image du 27 septembre montre qu'un troisième bâtiment a été ajouté.

L'institut estime que les bâtiments seront probablement recouverts de terre pour les protéger des frappes aériennes, et que les structures plus petites ont été conçues pour "absorber la force de l'explosion en cas de frappe".

L'ISIS reconnaît qu'il est impossible de déterminer, à partir des seules images satellite, ce qui a été construit précisément sur le site, et qu'il est possible que les installations soient destinées à un usage civil.

Cependant, le rapport souligne que cette reconstruction "suscite de vives inquiétudes". Le site faisait partie du programme "Emad" – le projet iranien de développement d'armes nucléaires en vigueur jusqu'en 2003 – et ces travaux "soulèvent d'importantes questions quant à la véritable vocation de ces installations".

L'institut insiste sur le fait qu'un effort doit être fait pour déterminer si l'Iran tente de "restaurer ses capacités passées" : une salle d'essai d'explosifs ou un équipement de production d'explosifs plastiques qui constituait "un élément central de l'effort nucléaire iranien".