Des Iraniens appellent Israël à attaquer les dirigeants des Gardiens de la révolution

Selon la BBC, de nombreux activistes iraniens, tant en Iran que dans d'autres pays, ont signé une lettre exprimant leur colère à l'encontre des Gardiens de la révolution islamique. La lettre, intitulée "Non à la belligérance !", affirme que les Iraniens considèrent la guerre émergente comme servant davantage les intérêts du gouvernement que ceux du peuple. Des graffitis sont apparus sur les murs des villes iraniennes, l'un d'eux proclamant : "Israël, frappe la maison du guide suprême [l'ayatollah Ali Khamenei]". Un autre déclare : "Israël les a frappés, ils n'ont pas le courage de riposter".

Le gouvernement a affiché ses propres messages sur des panneaux publicitaires, dont l'un affirme : "Tel Aviv est notre champ de bataille, pas Téhéran". Immédiatement après l'attaque iranienne, les partisans de la République islamique l'ont eux célébrée et une bannière avertissant les Israéliens que "la prochaine gifle sera plus féroce" a été déployée sur un bâtiment de Téhéran. "Je pense que c'était la bonne décision d'attaquer Israël pour éviter que d'autres commandants iraniens ne soient tués en Syrie et ailleurs", a confié une femme dans un message vocal. Une autre a déclaré : "Les Iraniens eux-mêmes sont en état de guerre avec le régime actuel. Nous n'avons d'animosité envers aucune nation, y compris Israël."

Face aux difficultés économiques de leur pays, de nombreux Iraniens considèrent la guerre comme le pire scénario possible. La crainte d'un conflit régional a poussé les Iraniens, au lendemain de l'attaque sur Israël et par craintes des représailles, à se ruer dans les supermarchés et les stations-service pour constituer des réserves. Les Iraniens ont également lancé le hashtag #IRGCterrorists pour appeler la communauté internationale à désigner le corps des Gardiens de la révolution comme une organisation terroriste. Le footballeur iranien populaire Ali Karimi, basé hors d'Iran, a quant à lui publié une photo de mains entrelacées sur lesquelles sont superposés le drapeau israélien et une version antérieure du drapeau iranien utilisée avant la révolution islamique de 1979. "Nous sommes l'Iran, pas la République islamique", a-t-il affirmé.