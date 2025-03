Des manifestations sans précédent contre le Hamas à Gaza

Une vague de contestation inédite s'est amorcée mardi dans la bande de Gaza, où des centaines de Palestiniens sont descendus dans les rues pour protester contre le Hamas et réclamer la fin de la guerre. Ces manifestations, qui représentent un tournant majeur dans l'expression publique des Gazaouis, ont vu les participants scander des slogans hostiles à l'organisation terroriste et demander explicitement son retrait du territoire.

"À bas le Hamas !", "Hamas dégage !", "Arrêtez la guerre !" et "Libérez les otages israéliens !" - ces revendications, rapportées par des sources locales, marquent une rupture significative avec la chape de plomb qui pesait jusqu'à présent sur l'expression publique dans le territoire.

Selon un spécialiste du monde arabe interrogé par i24NEWS, si des protestations de ce type avaient déjà pu être observées par le passé, elles n'avaient jamais atteint une telle ampleur. "Il semblerait qu'à présent nous entrions dans une nouvelle phase au cours de laquelle les habitants de la bande de Gaza appellent à mettre fin à la guerre, mais aussi à libérer les otages, car ils considèrent que c'est une condition à l'arrêt des combats", a-t-il analysé. Le mouvement semble s'étendre géographiquement, avec des habitants de Jabaliya qui ont rejoint les manifestations. Des rassemblements sont prévus dès demain dans six localités différentes à travers la bande de Gaza, témoignant d'une coordination croissante entre les opposants au Hamas. Face à cette contestation, l'attitude du Hamas sera déterminante. Par le passé, l'organisation a systématiquement réprimé et fait annuler des manifestations similaires, mais de moindre envergure. "On ne sait pas si cette fois sera différente, nous n'en sommes qu'au début", a précisé une source citée par i24NEWS.

Une source israélienne a indiqué à la chaîne qu'il était "encore trop tôt pour savoir comment cela va évoluer", mais qu'il faudrait "certainement être patient pour voir si le mouvement va prendre plus d'ampleur ou si le Hamas va une nouvelle fois mettre un terme à ces manifestations".

Ce mouvement de contestation populaire constitue potentiellement un tournant majeur, les manifestants cherchant à faire passer le message que "Gaza n'est pas le Hamas" et que les habitants du territoire "veulent la paix". La capacité de cette mobilisation à se maintenir face aux pressions du Hamas et à influencer le cours du conflit reste cependant incertaine.