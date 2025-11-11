Des membres du Hezbollah auraient subi des opérations de chirurgie esthétique pour échapper à Israël

Selon des sources proches du Hezbollah citées lundi par la chaîne saoudienne Al-Hadath, des dizaines de terroristes blessés de l'organisation, dont des commandants de haut rang touchés lors de frappes israéliennes, auraient eu recours à la chirurgie esthétique pour compliquer leur identification par les services israéliens.

D'après le média, ces interventions chirurgicales ont été réalisées en Irak, en Iran, ainsi que dans des cliniques contrôlées par le Hezbollah au Liban. Plus surprenant encore, certains commandants non blessés auraient également subi des opérations de modification du visage à titre préventif.

Il convient de noter que la chaîne Al-Hadath sert régulièrement de plateforme pour la diffusion d'informations en provenance de sources israéliennes, ce qui invite à une certaine prudence quant à l'origine et à la véracité de ces révélations.

Cette stratégie, si elle est avérée, témoignerait de l'inquiétude croissante au sein du Hezbollah face aux capacités de surveillance et de ciblage d'Israël, particulièrement après les opérations militaires de ces derniers mois qui ont décimé une partie de la direction de l'organisation chiite libanaise.