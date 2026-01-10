Des milliers d’Israéliens ciblés par des messages menaçants attribués à l’Iran

Des milliers d’Israéliens ont reçu samedi après-midi un message SMS rédigé en anglais et envoyé depuis un numéro étranger, probablement britannique. « Nous arrivons. Regardez le ciel à minuit », indiquait le texte, dans une formulation évoquant une menace de frappes, rappelant les attaques de missiles survenues lors de la guerre de douze jours entre Israël et l’Iran.

Selon des experts en cybersécurité, il s’agirait d’une opération psychologique menée par l’Iran dans le cadre d’une campagne d’intimidation plus large. Cette vague de messages intervient moins d’une semaine après l’envoi massif d’un autre SMS à des citoyens israéliens, contenant des menaces explicites accompagnées de données personnelles, dont des numéros d’identité.

Ces envois s’inscrivent dans un contexte de cyberattaques attribuées au groupe de hackers iranien Handala, qui a récemment revendiqué le piratage de comptes appartenant à plusieurs responsables israéliens de premier plan, dont d’anciens ministres et des proches collaborateurs du Premier ministre. Des documents présentés comme issus de ces intrusions ont été diffusés en ligne.

Pour Gil Messing, responsable du renseignement cyber chez Check Point, la mécanique est désormais connue. « Après chaque fuite revendiquée par Handala, une vague de messages menaçants est envoyée. L’objectif est clair : semer la peur, déstabiliser l’opinion publique et donner l’illusion d’une capacité de nuisance directe », explique-t-il.

Les autorités israéliennes estiment que les numéros utilisés sont falsifiés et qu’aucune menace opérationnelle immédiate n’a été détectée. Les services de sécurité appellent néanmoins à la vigilance et rappellent que ces campagnes visent avant tout à alimenter un climat d’anxiété au sein de la population.