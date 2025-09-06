Des ONG palestiniennes défient les sanctions américaines et poursuivent leur coopération avec la CPI

Articles recommandés -

Trois organisations palestiniennes de défense des droits humains ont annoncé qu’elles continueront à coopérer avec la Cour pénale internationale (CPI), malgré les sanctions imposées par les États-Unis.

Ces mesures punitives ont été prises après leur appel à la CPI pour enquêter sur Israël, accusé de "génocide" à Gaza.

Les ONG concernées sont le Palestinian Center for Human Rights et Al Mezan Center for Human Rights, basées à Gaza, ainsi que Al-Haq, situé à Ramallah.

Leur inscription sur la liste noire du Trésor américain marque une escalade majeure dans la politique de l’administration Trump visant à affaiblir la procédure engagée contre Israël.

Jusqu’à présent, Washington ciblait uniquement les responsables de la CPI, mais ces sanctions s’étendent désormais aux groupes extérieurs soutenant l’enquête. L’avocat palestinien Raji Sourani, directeur du Palestinian Center for Human Rights, a qualifié ces sanctions de honteuses », affirmant qu’elles ne changeraient rien à leur action :

« Notre réponse est simple : continuer notre travail normalement », a-t-il déclaré devant le siège de la CPI à La Haye. En novembre 2023, ces trois ONG avaient demandé à la Cour d’enquêter sur "les frappes israéliennes sur les zones civiles de Gaza, le blocus du territoire et le déplacement forcé de sa population".

Un an plus tard, la CPI a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que des dirigeants du Hamas pour "crimes de guerre" et "crimes contre l’humanité". Israël, qui ne reconnaît pas l’autorité de la CPI, a par le passé désigné Al-Haq comme organisation terroriste en raison de ses liens avec le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP). Les États-Unis, tout comme la Chine et la Russie, ne reconnaissent pas non plus la juridiction de la Cour.