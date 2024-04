Des figures de l'opposition iranienne condamnent l'attaque contre Israël et appellent au soulèvement

D'éminentes figures de l'opposition iranienne condamnent l'attaque des drones iraniens contre Israël, la qualifiant de contraire à la volonté de la plupart des Iraniens, qu'ils exhortent à s'opposer au régime du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei.

"La guerre de Khamenei n'est pas la guerre de l'Iran ni celle de la nation iranienne", écrit sur Facebook Reza Pahlavi, prince héritier d'Iran, qui vit en exil aux États-Unis.

"Khamenei et son régime ont fait de l'Iran un pays arriéré et isolé, et en impliquant la nation et l'État dans une nouvelle guerre, ils ne font qu'ajouter à la misère des Iraniens", ajoute M. Pahlavi. La voie vers "une paix et une sécurité durables au Moyen-Orient", écrit M. Pahlavi, "consiste à soutenir le peuple iranien qui se bat pour récupérer son pays et la place qui lui revient dans le monde". Afshin Ellian, un célèbre professeur de droit qui a fui l'Iran pour les Pays-Bas, écrit sur X : "Malgré l'attaque contre Israël, la population iranienne s'est opposée et s'oppose toujours à ce régime criminel [du guide suprême iranien Ali Khamenei]. Le mouvement de résistance iranien est prêt à combattre le régime de Khamenei", écrit-il. Pouria Zeraati, présentateur de la chaîne de télévision Iran International, basée au Royaume-Uni, qualifie les Gardiens de la révolution iraniens de "terroristes" sur X et se moque de leur nom de code pour l'attaque contre Israël, "Honest Promise" (promesse honnête).