Des sources arabes révèlent un détournement massif de dons pour Gaza par les Frères musulmans

Un vaste scandale financier secoue la mouvance islamiste. Selon le chercheur égyptien Maher Farghali, les Frères musulmans auraient détourné près d’un demi-milliard de dollars issus d’une seule campagne de collecte organisée au nom de Gaza. L’affaire implique l’organisation Waqf al-Ummah (Ummet Vakfı), active en Turquie depuis 2013 et pilotée par des personnalités religieuses proches de la confrérie.

Farghali affirme que les Frères musulmans ont depuis longtemps l’habitude d’utiliser la cause palestinienne pour lever des fonds. Mais cette fois, la particularité réside dans la réaction du Hamas, qui a publiquement condamné l’opération. Le mouvement terroriste s’est dit victime des pratiques de Waqf al-Ummah, qui aurait levé des sommes considérables en prétendant financer une aide humanitaire à Gaza, sans jamais les acheminer vers les populations concernées.

L’affaire a été révélée en interne dès janvier 2024 grâce à l’enquête menée par un jeune membre du Hamas, Khaled Mansour. Très actif ces derniers jours sur les réseaux sociaux, Mansour décrit ce qu’il qualifie de “plus grand scandale de détournement de fonds de l’histoire du mouvement islamique”. Il accuse les responsables de Waqf al-Ummah d’avoir instrumentalisé la détresse des Gazaouis afin d’enrichir un cercle restreint de dirigeants.

Dans un communiqué consulté par le Jerusalem Post, le Hamas affirme n’avoir “aucun lien” avec l’association incriminée et interdit toute collaboration avec elle. Le mouvement dénonce des campagnes “suspectes” menées par des institutions étrangères se réclamant de la solidarité avec Gaza. L’organisation précise qu’elle n’a mandaté personne pour collecter des dons en son nom et qu’elle a formellement rompu avec plusieurs individus associés à Waqf al-Ummah.

Selon Farghali, le réseau mis en place par Waqf al-Ummah s’appuyait sur une vaste stratégie de communication : interventions de figures médiatiques, notamment liées à Al Jazeera, mobilisation de prédicateurs, campagnes sur les chaînes satellitaires, dans la presse et sur les réseaux sociaux. Des conférences auraient même été organisées en Turquie afin de stimuler les dons.