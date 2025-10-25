Des terroristes du Hamas logés dans un palace fréquenté par des touristes au Caire

Selon une enquête du Daily Mail, plus de 150 membres du Hamas et autres terroristes palestiniens libérés par Israël dans le cadre de l’accord de paix pour Gaza séjournent actuellement dans un hôtel cinq étoiles du Caire, aux côtés de touristes occidentaux inconscients de leur présence.

Ces individus, parmi les plus dangereux détenus en Israël, ont été relâchés en application du plan de paix en 20 points de Donald Trump, qui visait notamment à obtenir la libération des derniers otages israéliens encore détenus à Gaza. Le journal britannique affirme qu’ils résident au Renaissance Cairo Mirage City Hotel, un établissement de la chaîne Marriott doté de piscines, restaurants et spa, où les chambres débutent à 200 livres sterling la nuit.

Parmi eux figurent plusieurs figures notoires, comme Mahmoud Issa, fondateur de l’unité spéciale 101 des Brigades Al-Qassam, Izz al-Din al-Hamamrah, recruteur de kamikazes, ou Samir Abu Nima, responsable d’un attentat contre un bus à Jérusalem en 1983.

Certains ont même célébré mariages et réceptions dans l’hôtel, décrit par le Daily Mail comme un refuge luxueux pour jihadistes. Les autorités égyptiennes surveilleraient discrètement leurs déplacements, tandis que plusieurs experts en sécurité alertent sur le risque de reconstitution de réseaux terroristes à partir de cette base en exil.

Ni la chaîne Marriott, ni les gouvernements concernés n’ont commenté l’enquête.