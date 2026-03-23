Désinformation et guerre narrative : la bataille de l’information s’intensifie autour du conflit

Dans le sillage du conflit entre Israël et l’Iran, une autre guerre se joue en parallèle : celle de l’information. Entre images manipulées, rumeurs virales et récits contradictoires, la circulation de contenus trompeurs sur les réseaux sociaux alimente une confusion grandissante et brouille la perception des événements.

Certaines séquences largement diffusées, notamment des vidéos montrant prétendument des frappes dévastatrices ou des scènes spectaculaires impliquant des dirigeants, sont remises en cause pour leur manque de crédibilité. Leur caractère parfois invraisemblable n’empêche pas leur propagation, y compris par des personnalités publiques, ce qui contribue à amplifier leur impact.

Selon plusieurs observateurs, cette dynamique s’inscrit dans une stratégie plus large d’influence informationnelle. Des réseaux de comptes automatisés, ou « bots », seraient mobilisés pour relayer massivement certains contenus, orienter les récits et décrédibiliser des sources jugées hostiles. Ce phénomène accentue la polarisation et complique le travail des journalistes sur le terrain, confrontés à une avalanche de contenus difficiles à vérifier.

Depuis le 7 octobre, les campagnes de désinformation se seraient intensifiées, notamment autour des manifestations et des narratifs liés au conflit. Des accusations pointent l’implication d’acteurs étatiques ou de mouvements organisés, cherchant à influencer l’opinion publique à grande échelle.

Face à cette situation, la question de la fiabilité de l’information devient centrale. La multiplication de contenus trompeurs met en lumière l’importance des standards journalistiques et de la vérification des sources, dans un environnement numérique où la viralité prime souvent sur l’exactitude.

Dans ce contexte, la bataille ne se limite plus au terrain militaire : elle se joue aussi dans l’espace numérique, où chaque image, chaque message et chaque relais d’information peuvent peser sur la perception du conflit à l’échelle mondiale.