Détroit d’Ormuz : des images satellites révèlent d’importants transferts de pétrole en mer

Selon plusieurs sources citées par Reuters, l’opération est supervisée par des moyens militaires américains comprenant des drones, des hélicoptères et d'autres systèmes de surveillance chargés d’orienter les convois pétroliers vers des navires-citernes en attente.

L’opération aurait débuté au début du mois de mai et repose sur une méthode de transfert de cargaison de navire à navire déjà utilisée par l’Iran pour contourner les sanctions internationales. Les transferts se dérouleraient principalement dans deux zones : au large de Fujairah, aux Émirats arabes unis, et près du port omanais de Sohar.

D’après les données maritimes et les images satellites examinées par Reuters, au moins 92 navires auraient participé à ces opérations. Des images datées du 11 juin montrent notamment 17 paires de pétroliers réalisant simultanément des transferts de pétrole dans les deux zones.

Par ailleurs, plusieurs sources, dont un ancien responsable américain, affirment que l'hélicoptère Apache abattu par l’Iran le 9 juin participait à cette mission plus large de sécurisation des flux énergétiques. Des images satellites prises le même jour montrent plusieurs groupes de pétroliers rassemblés au large de Sohar.

Interrogé par Reuters, un responsable du département américain de la Défense a toutefois démenti toute implication directe des forces relevant du Commandement central américain (CENTCOM) dans une opération de transfert de pétrole en mer.