Détroit d'Ormuz: l'Iran menace Paris et Londres

L’Iran a menacé dimanche la France et au Royaume-Uni, promettant une « réponse immédiate » en cas de déploiement militaire occidental dans le détroit stratégique d’Ormuz.

https://x.com/i/web/status/2053489528199839899 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La menace a été formulée par Kazem Gharibabadi, vice-ministre iranien des Affaires internationales et juridiques, dans un message publié sur le réseau X.

Cette déclaration intervient alors que Paris et Londres soutiennent une vaste mission maritime internationale destinée à sécuriser la navigation dans le Golfe et dans le détroit d’Ormuz, passage crucial pour le commerce mondial du pétrole.

Cette coalition regrouperait une cinquantaine de pays, sans participation directe des États-Unis. Les tensions se sont encore accrues après le déploiement du porte-avions français Charles de Gaulle en mer Rouge.

Le détroit d’Ormuz constitue l’un des points névralgiques du commerce énergétique mondial : près d’un cinquième du pétrole transporté dans le monde y transite quotidiennement. Toute perturbation dans cette zone stratégique pourrait provoquer de fortes secousses sur les marchés internationaux.

Depuis plusieurs jours, Téhéran multiplie les avertissements contre toute présence militaire étrangère supplémentaire dans la région, alors que les tensions restent extrêmement élevées autour du programme nucléaire iranien, de la guerre régionale et de la sécurité maritime dans le Golfe.

La République islamique accuse régulièrement les puissances occidentales d’utiliser la sécurité maritime comme prétexte pour renforcer leur présence militaire aux abords de ses eaux territoriales.

Cette nouvelle escalade verbale intervient dans un climat régional particulièrement explosif, marqué par des négociations diplomatiques fragiles et des menaces répétées autour d’une possible fermeture du détroit d’Ormuz.