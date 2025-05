Difficultés pour le nouveau plan israélien d'aide humanitaire à Gaza

Selon des informations exclusives obtenues par i24NEWS, des organisations d'aide internationale ont fait savoir qu'elles ne coopéreront pas avec le nouveau plan humanitaire israélien sans modifications importantes.

En début de semaine, le cabinet de sécurité israélien a approuvé un nouveau plan de distribution d'aide humanitaire à Gaza, qui serait mis en œuvre lorsque les stocks d'aide accumulés dans la bande de Gaza au cours des derniers mois seraient épuisés. Selon ce plan, l'aide serait distribuée aux familles dans le sud de Gaza, dans les zones sous contrôle total de Tsahal, et non plus par l'entrée de camions dans différentes zones comme jusqu'à présent - une méthode qui permettait au Hamas de piller les convois.

Les organisations qui étaient censées fournir la nourriture distribuée à Gaza selon ce plan sont les mêmes que celles qui opéraient dans le passé. Cependant, les sources diplomatiques ont indiqué que ces organisations refusent de coopérer si Israël détermine qui recevra l'aide. "Il n'est pas certain que ces organisations s'opposent à une nouvelle forme de distribution, comme Israël souhaite le faire, mais elles ne sont pas prêtes à ce que Tsahal et le système de défense déterminent qui reçoit l'aide et qui ne la reçoit pas", a déclaré une source à i24NEWS. L'une des plus grandes organisations mondiales d'aide humanitaire, "World Central Kitchen", qui opérait auparavant à Gaza, a également précisé qu'elle refuserait de coopérer avec ce plan.

Mercredi, il a été rapporté qu'Israël et les États-Unis avaient rencontré des responsables de l'ONU pour les convaincre de se joindre à cette initiative. Le même jour, l'envoyé du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, a informé le Conseil de sécurité sur cette question. Les États-Unis auraient même menacé, selon une source proche du dossier, de réduire leur contribution financière à l'ONU si celle-ci refusait de coopérer avec le plan.

Un haut responsable de l'ONU a cependant déclaré à i24NEWS à ce sujet : "Ce n'est pas une question d'argent, mais nous ne participerons pas à un système de distribution d'aide humanitaire qui va à l'encontre de nos principes."