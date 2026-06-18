Donald Trump agacé par les frappes israéliennes au Liban

Les échanges entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou seraient devenus de plus en plus tendus, affirme le Wall Street Journal, alors que le président américain tente de consolider un accord régional avec l’Iran.

Selon le quotidien américain, Donald Trump aurait directement interpellé Benjamin Netanyahou lors d’un appel récent au sujet du Liban : « Pourquoi bombardez-vous des immeubles ? Arrêtez de bombarder des immeubles », aurait lancé le président américain.

La poursuite des frappes israéliennes au Liban malgré les efforts de cessez-le-feu serait l’un des principaux sujets d’irritation à Washington. D’après plusieurs responsables américains cités par le journal, Donald Trump craint que de nouvelles opérations militaires israéliennes ne compromettent l’accord en cours avec Téhéran.

Le mémorandum d’entente prévoit notamment la réouverture du détroit d’Ormuz par l’Iran, en échange de la levée du blocus américain et de la reprise des exportations pétrolières iraniennes. Les négociations sur le programme nucléaire iranien doivent se poursuivre dans les 60 prochains jours.

Le Wall Street Journal rapporte également que Donald Trump juge Benjamin Netanyahou trop favorable à l’option militaire. Le président américain aurait confié à ses conseillers que le Premier ministre israélien « veut tout bombarder », tout en déclarant publiquement qu’il le trouve « formidable », mais qu’il « va parfois trop loin ».

Côté israélien, des responsables auraient été surpris par l’annonce du cessez-le-feu et pensaient que Donald Trump penchait encore vers de nouvelles frappes plutôt que vers un accord. Benjamin Netanyahou aurait, selon le journal, tenté de convaincre Donald Trump de ne pas faire confiance à l’Iran.

Ni le bureau du Premier ministre israélien ni la Maison-Blanche n’ont officiellement confirmé ces échanges rapportés par le Wall Street Journal.