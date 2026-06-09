Donald Trump annonce un accord de paix imminent au Moyen-Orient

Donald Trump a déclaré mardi qu'un accord de paix au Moyen-Orient était sur le point d'être finalisé, affirmant que les négociations étaient entrées dans leur phase finale.

« Nous sommes dans les derniers instants de ce qui sera un très, très bon accord », a déclaré le président américain à des journalistes avant de monter à bord d'Air Force One.

Interrogé sur le calendrier des discussions, Donald Trump a estimé qu'une percée pourrait intervenir rapidement. « Deux ou trois jours », a-t-il répondu lorsqu'il lui a été demandé si l'accord serait conclu dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

Le président n'a pas donné davantage de détails sur la nature de l'accord ni sur les parties concernées. Cette déclaration intervient toutefois dans un contexte de fortes tensions régionales, alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour consolider le cessez-le-feu fragile entre Israël et l'Iran.

Depuis plusieurs jours, Washington multiplie les contacts avec ses partenaires régionaux afin de transformer l'arrêt des hostilités en un accord plus durable. Les propos de Donald Trump constituent à ce stade l'indication la plus claire d'une possible avancée diplomatique majeure.

Aucune confirmation officielle n'a encore été donnée par les autres acteurs impliqués dans les discussions.