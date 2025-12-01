Donald Trump appelle à une "relation durable" entre Israël et la Syrie

Dans une nouvelle publication diffusée sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a salué ce qu’il présente comme les « avancées significatives » réalisées en Syrie depuis l’arrivée au pouvoir du président Ahmed al-Charaa, tout en appelant Israël à maintenir un dialogue étroit avec Damas. Le président américain affirme que la levée des « sanctions très fortes » décidée durant son mandat aurait permis au pays de « se remettre sur pied » et d’amorcer une trajectoire de stabilité.

Selon Donald Trump, la Syrie est désormais engagée dans un processus de reconstruction « substantiel », soutenu par les efforts du nouveau gouvernement pour instaurer un État « prospère ». Il qualifie la situation actuelle « d’opportunité historique » pour consolider une paix régionale durable, inscrivant cette évolution dans la continuité des succès revendiqués par son administration au Moyen-Orient.

Donald Trump insiste sur la nécessité pour Israël de préserver un « dialogue vrai et solide » avec la Syrie, estimant que rien ne doit entraver « l’évolution positive » du pays. Il présente le président al-Charaa comme un dirigeant « déterminé » œuvrant pour une nouvelle ère, susceptible d’aboutir à une relation bilatérale stable entre Jérusalem et Damas.

Cette déclaration intervient alors que la Syrie tente de reconstruire ses institutions après la chute du régime d’Assad, tandis qu’Israël observe prudemment les transformations en cours.