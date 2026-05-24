Donald Trump demande aux dirigeants arabes de rejoindre les accords d’Abraham après la guerre avec l’Iran

Donald Trump a demandé à plusieurs dirigeants arabes et musulmans de rejoindre les accords d’Abraham et de normaliser leurs relations avec Israël une fois la guerre avec l’Iran terminée, a rapporté le média américain Axios.

Lors d’une conférence téléphonique organisée samedi avec les dirigeants de l’Arabie saoudite, du Qatar, des Émirats arabes unis, de l’Égypte, de la Jordanie, du Pakistan, de la Turquie et de Bahreïn, le président américain a présenté cette initiative comme la prochaine grande étape diplomatique pour le Moyen-Orient après un éventuel accord avec Téhéran.

Selon deux responsables américains, Donald Trump a clairement indiqué qu’il souhaitait voir les pays qui ne participent pas encore aux accords d’Abraham normaliser leurs relations avec Israël. Le président américain viserait avant tout une percée historique avec l’Arabie saoudite.

D’après un haut responsable américain, plusieurs dirigeants arabes ont été surpris par cette demande. «Il y a eu un silence sur la ligne et Trump a plaisanté en demandant s’ils étaient toujours là», affirme la source.

Donald Trump a également indiqué aux dirigeants présents qu’il espérait qu’à l’avenir Benjamin Netanyahou participe lui aussi à ce type d’échanges régionaux.

Le président américain a ensuite chargé Jared Kushner et Steve Witkoff de poursuivre les discussions dans les prochaines semaines avec les différents pays concernés.

Sur Truth Social, Donald Trump a remercié les États du Moyen-Orient pour leur soutien et leur coopération, affirmant que ces relations seraient encore renforcées «grâce à leur adhésion aux historiques accords d’Abraham».

Le président américain a même évoqué la possibilité qu’un jour l’Iran rejoigne lui aussi ces accords, ce qui supposerait une reconnaissance officielle d’Israël par Téhéran — un scénario aujourd’hui hautement improbable.

Malgré ces ambitions diplomatiques, plusieurs responsables israéliens et américains estiment qu’une normalisation avec Riyad reste peu probable avant les élections israéliennes prévues en septembre, notamment en raison des désaccords persistants autour de la création d’un État palestinien.