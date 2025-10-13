Donald Trump lance la "seconde phase" des négociations sur Gaza

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi l’ouverture de la « seconde phase » des négociations sur Gaza, lors du sommet international de Charm el-Cheikh, en Égypte. L’événement, baptisé « Sommet de la paix », réunit une trentaine de dirigeants mondiaux, dont Mahmoud Abbas, Recep Tayyip Erdogan, Emmanuel Macron, l’émir du Qatar et le secrétaire général de l’ONU.

Aux côtés du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, Trump a salué « le rôle essentiel » de l’Égypte dans la médiation et a souligné la nécessité de « faire le ménage à Gaza » après des années de guerre. « Il y a beaucoup de destructions », a-t-il déclaré, ajoutant : « Les États-Unis soutiendront l’Égypte tout au long du processus. Le président Sissi est un dirigeant fort et respecté. »

Abdel Fattah al-Sissi a pour sa part affirmé vouloir « consolider le cessez-le-feu et s’assurer qu’il tienne ». La rencontre marque une nouvelle étape dans les efforts diplomatiques initiés par Washington pour stabiliser la région après la libération des derniers otages israéliens détenus à Gaza.

Trump a également évoqué l’Iran, affirmant que Téhéran « souhaite conclure un accord » et qu’« il rejoindra le processus de paix, car il a besoin d’aide ».

Initialement, Israël n’avait pas été invité à la conférence, mais la visite éclair de Donald Trump à Jérusalem a conduit à un changement de dernière minute. Finalement, Benjamin Netanyahou a choisi de ne pas s’y rendre, laissant planer une ombre politique sur ce sommet présenté comme un tournant pour la paix au Proche-Orient.