Donald Trump : "les États-Unis détruiront l’uranium iranien avec ou sans accord"

Dans un entretien exclusif accordé à NBC News, le président américain Donald Trump a affirmé que les États-Unis étaient prêts à travailler avec l’Iran pour récupérer et détruire son uranium hautement enrichi dans le cadre d’un éventuel accord mettant fin à la guerre qui oppose les deux pays depuis trois mois.

« Si nous concluons un accord, nous le détruirons ensemble. Sinon, nous le ferons après une action militaire très dure », a déclaré Donald Trump.

Selon le président américain, Washington est « très proche » d’un accord avec Téhéran, mais plusieurs points restent à finaliser. Donald Trump souhaite notamment inscrire noir sur blanc que l’Iran ne pourra ni développer, ni acheter, ni acquérir une arme nucléaire.

« Ils ont accepté de ne pas développer d’armes nucléaires. Mais j’ai exigé que l’accord interdise également l’achat ou l’acquisition d’une telle capacité », a-t-il expliqué.

Donald Trump a également évoqué la nouvelle direction iranienne après la mort du guide suprême Ali Khamenei lors des frappes menées par Israël et les États-Unis. Son fils, Mojtaba Khamenei, participe selon lui au processus de validation d’un accord.

Le président américain a décrit Mojtaba Khamenei comme « plus rationnel » que son père, tout en affirmant qu’il était gravement blessé.

« Il fait preuve d’un certain courage malgré ses blessures », a déclaré Donald Trump, se disant ouvert à des discussions directes avec le nouveau dirigeant iranien.

Malgré le cessez-le-feu fragile en vigueur, Donald Trump a indiqué qu’il n’envisageait pas de retirer les quelque 50 000 soldats américains déployés au Moyen-Orient.

« Nous avons totalement détruit leur appareil militaire. Mais il serait imprudent de retirer nos forces maintenant », a-t-il affirmé.

Le président estime que l’Iran ne dispose plus que d’environ 20 % de son stock de missiles d’avant-guerre.

Donald Trump reconnaît que le conflit a contribué à la hausse des prix de l’énergie, notamment en raison des perturbations dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour près de 20 % du pétrole mondial.

Il affirme toutefois que ces difficultés seront temporaires et qu’une résolution du conflit permettra une baisse des prix du pétrole.

« Nous ne pouvons pas permettre à l’Iran de posséder l’arme nucléaire. C’est notre priorité absolue », a conclu le président américain.

La guerre reste néanmoins impopulaire aux États-Unis. Selon un récent sondage cité par NBC News, une majorité d’Américains souhaite un accord rapide pour mettre fin au conflit.