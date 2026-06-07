Donald Trump : "les États-Unis détruiront l’uranium iranien avec ou sans accord"
Donald Trump affirme qu’un accord avec l’Iran est proche et promet que l’uranium hautement enrichi iranien sera détruit, avec la coopération de Téhéran ou par la force.
Dans un entretien exclusif accordé à NBC News, le président américain Donald Trump a affirmé que les États-Unis étaient prêts à travailler avec l’Iran pour récupérer et détruire son uranium hautement enrichi dans le cadre d’un éventuel accord mettant fin à la guerre qui oppose les deux pays depuis trois mois.
« Si nous concluons un accord, nous le détruirons ensemble. Sinon, nous le ferons après une action militaire très dure », a déclaré Donald Trump.
Selon le président américain, Washington est « très proche » d’un accord avec Téhéran, mais plusieurs points restent à finaliser. Donald Trump souhaite notamment inscrire noir sur blanc que l’Iran ne pourra ni développer, ni acheter, ni acquérir une arme nucléaire.
« Ils ont accepté de ne pas développer d’armes nucléaires. Mais j’ai exigé que l’accord interdise également l’achat ou l’acquisition d’une telle capacité », a-t-il expliqué.
Donald Trump a également évoqué la nouvelle direction iranienne après la mort du guide suprême Ali Khamenei lors des frappes menées par Israël et les États-Unis. Son fils, Mojtaba Khamenei, participe selon lui au processus de validation d’un accord.
Le président américain a décrit Mojtaba Khamenei comme « plus rationnel » que son père, tout en affirmant qu’il était gravement blessé.
« Il fait preuve d’un certain courage malgré ses blessures », a déclaré Donald Trump, se disant ouvert à des discussions directes avec le nouveau dirigeant iranien.
Malgré le cessez-le-feu fragile en vigueur, Donald Trump a indiqué qu’il n’envisageait pas de retirer les quelque 50 000 soldats américains déployés au Moyen-Orient.
« Nous avons totalement détruit leur appareil militaire. Mais il serait imprudent de retirer nos forces maintenant », a-t-il affirmé.
Le président estime que l’Iran ne dispose plus que d’environ 20 % de son stock de missiles d’avant-guerre.
Donald Trump reconnaît que le conflit a contribué à la hausse des prix de l’énergie, notamment en raison des perturbations dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour près de 20 % du pétrole mondial.
Il affirme toutefois que ces difficultés seront temporaires et qu’une résolution du conflit permettra une baisse des prix du pétrole.
« Nous ne pouvons pas permettre à l’Iran de posséder l’arme nucléaire. C’est notre priorité absolue », a conclu le président américain.
La guerre reste néanmoins impopulaire aux États-Unis. Selon un récent sondage cité par NBC News, une majorité d’Américains souhaite un accord rapide pour mettre fin au conflit.