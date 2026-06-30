Donald Trump minimise l'importance des discussions de Doha avec l'Iran

Donald Trump a relativisé lundi l'importance des discussions prévues cette semaine à Doha entre les États-Unis et l'Iran, alors que Téhéran nie toute rencontre directe avec des responsables américains.

« La réunion à Doha sera peut-être importante, peut-être pas. Nous verrons », a déclaré le président américain depuis le Bureau ovale.

Trump a également affirmé que les États-Unis étaient en position de force sur le plan militaire.

« Nous gagnons militairement. Je dirais même que c'est presque gagné militairement », a-t-il déclaré, ajoutant que l'objectif central de Washington restait « la dénucléarisation de l'Iran ».

Selon lui, Téhéran aurait accepté de ne pas se doter de l'arme nucléaire. « Nous ne voulons pas qu'ils aient une arme nucléaire, et ils n'en auront pas », a-t-il insisté.

Ces déclarations interviennent alors que les versions divergent sur la tenue de discussions directes. Washington affirme qu'une rencontre avec des responsables iraniens doit avoir lieu mardi à Doha, tandis que le ministère iranien des Affaires étrangères assure qu'aucune négociation avec les États-Unis n'est prévue « à quelque niveau que ce soit » dans les prochains jours.

Téhéran reconnaît toutefois l'envoi d'une délégation d'experts au Qatar afin de discuter de la mise en œuvre du mémorandum d'entente conclu avec Washington.

Les tensions restent vives après de nouveaux échanges de frappes près du détroit d'Ormuz au cours du week-end. Les États-Unis ont frappé des sites iraniens, affirmant répondre à des violations du cessez-le-feu par Téhéran.

Donald Trump avait alors averti que Washington pourrait être contraint de « terminer militairement le travail » si l'Iran continuait à violer l'accord.