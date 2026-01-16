Donald Trump nomme Tony Blair et Marco Rubio à son Conseil de la paix pour Gaza

Le président américain Donald Trump a annoncé la nomination de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair et du secrétaire d’État Marco Rubio au sein de son Conseil pour la paix à Gaza, un organe présenté comme une pièce maîtresse du plan américain pour l’avenir du territoire.

Selon la Maison-Blanche, ce conseil aura pour mission de superviser un comité palestinien transitoire, apolitique et composé de quinze technocrates. Ce comité serait chargé d’administrer Gaza durant une phase de transition, dans l’attente d’un règlement politique plus durable.

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Donald Trump a souligné qu’« en tant que président du Conseil pour la paix », il soutenait pleinement ce comité d’experts, appelé à « gouverner Gaza pendant sa transition ». L’objectif affiché est d’assurer une gestion civile du territoire, en mettant l’accent sur la stabilité, la reconstruction et la mise en place d’institutions fonctionnelles.

La présence de Tony Blair, ancien envoyé du Quartette pour le Moyen-Orient, confère une dimension internationale à l’initiative, tandis que Marco Rubio est présenté comme un garant de la ligne diplomatique américaine. Le Conseil devra coordonner ses travaux avec les partenaires régionaux et internationaux impliqués dans l’aide humanitaire et la reconstruction.

Cette annonce intervient dans un contexte de fortes incertitudes politiques et sécuritaires autour de Gaza. Si Washington met en avant une approche « pragmatique et technocratique », le projet suscite déjà des interrogations quant à sa légitimité et à son acceptation par les acteurs palestiniens et régionaux.