Douze jours de guerre : un conflit plus intense et plus coordonné contre l’Iran

Douze jours après le début de l’opération israélienne baptisée « Rugissement du Lion », le bilan militaire et stratégique diffère sensiblement de celui de la précédente confrontation de juin dernier, connue sous le nom de « Guerre des Douze Jours ». Notre chroniqueur Chrystopher Barolin souligne plusieurs évolutions majeures, tant sur le plan militaire que sur le plan stratégique.

Le premier contraste concerne le bilan humain en Israël. Lors de l’opération « Réveil du Lion » menée en juin, 33 civils israéliens avaient été tués, notamment lors de frappes ayant provoqué d’importants dégâts dans des zones résidentielles à Bat Yam, Petah Tikva ou encore Beersheva. Dans l’opération actuelle, le bilan provisoire s’élève à au moins 15 morts côté israélien. Parmi les attaques les plus marquantes figure l’impact direct d’un missile iranien sur une synagogue à Beit Shemesh, ainsi qu’une frappe à Yehoud ayant coûté la vie à deux ouvriers du bâtiment.

L’intensité des opérations militaires constitue également un élément marquant. Lors de la guerre de juin, environ 2 500 munitions avaient été larguées sur l’Iran durant l’ensemble des douze jours d’opérations. Dans la campagne actuelle, ce même volume de frappes aurait été atteint dès le troisième jour du conflit, signe d’une intensification significative de l’offensive.

Autre différence notable : l’implication des États-Unis. En juin dernier, l’initiative avait été principalement israélienne, avant que Washington n’intervienne ultérieurement, notamment avec l’engagement de bombardiers stratégiques B-2, ce qui avait contribué à mettre fin au conflit. Dans l’opération actuelle, la coopération entre Israël et les États-Unis semble totale dès le début des opérations.

Les objectifs militaires ont également évolué. Lors du conflit précédent, les frappes visaient principalement le programme nucléaire iranien, notamment les installations sensibles et les stocks d’uranium. Cette fois-ci, les opérations ciblent plus largement les structures du régime iranien, y compris ses bases militaires et ses centres de commandement.

Enfin, le nombre de cadres du régime éliminés a également augmenté. Alors qu’au moins 30 officiers des Gardiens de la révolution avaient été tués lors de la guerre précédente, le chiffre atteindrait désormais au moins 40, selon les estimations actuelles.

Ces éléments illustrent un conflit plus intense, plus coordonné et visant désormais directement les fondations du pouvoir iranien.