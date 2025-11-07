EAU : intensification de l’aide humanitaire vers Gaza via un corridor maritime depuis Chypre

Les Émirats arabes unis se préparent à accroître leurs livraisons d’aide humanitaire vers la bande de Gaza, a déclaré l’émissaire émirienne Lana Nusseibeh, soulignant l’importance cruciale d’un corridor maritime depuis Chypre en complément des voies terrestres et aériennes.

« Maintenir plusieurs points d’accès à Gaza demeure essentiel », a affirmé la ministre d’État après avoir inspecté les cargaisons d’aide accumulées au port de Limassol, à Chypre. « À mesure que ce plan avance, l’accès par la terre, l’air et la mer restera déterminant », a-t-elle ajouté.

Depuis le lancement de l’initiative Amalthea l’an dernier, environ 22 000 tonnes d’aide préalablement contrôlées ont été expédiées depuis Chypre.

Une partie de cette aide avait atteint Gaza directement via une jetée temporaire mise en place par les États-Unis en 2024, avant d’être démantelée. D’autres cargaisons ont été redirigées vers le port israélien d’Ashdod, avant d’être transférées par voie terrestre.

Les Émirats, parmi les principaux contributeurs régionaux à l’effort humanitaire, plaident pour la mise en place de voies d’accès sûres et permanentes, afin de garantir une distribution continue des secours et d’éviter une nouvelle détérioration de la situation humanitaire à Gaza.