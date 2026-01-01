Égypte, Qatar et Turquie pressent le Hezbollah de déposer les armes

L’Égypte, le Qatar et la Turquie ont accordé au Hezbollah une « dernière chance » de désarmer et de remettre ses armes au gouvernement libanais, a rapporté mercredi le quotidien saoudien Asharq Al-Awsat, citant des sources ministérielles libanaises.

Selon ces sources, les trois pays, étroitement impliqués dans les efforts de médiation régionale, ont averti le mouvement chiite que son désarmement permettrait d’« épargner au Liban une frappe israélienne » susceptible d’« accentuer le fossé » entre le Hezbollah et la population libanaise.

Cet avertissement intervient alors que le président américain Donald Trump aurait, selon plusieurs médias, donné son feu vert à Israël pour frapper le Hezbollah « si nécessaire ».

Lors d’une rencontre lundi à Mar-a-Lago avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Donald Trump aurait déclaré que si l’armée libanaise échouait à désarmer le Hezbollah et qu’Israël jugeait une intervention indispensable, les États-Unis soutiendraient une telle action, selon une source proche des discussions.

Au cours de cette réunion, le président américain a également réaffirmé sa position selon laquelle le Hezbollah devait être « totalement désarmé ».

Le mois dernier, le Premier ministre libanais Nawaf Salam avait déclaré que le Liban était en passe d’achever le désarmement du Hezbollah au sud du fleuve Litani d’ici la fin de l’année. Cette mesure figure parmi les principales exigences d’Israël dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu le long de la frontière nord.