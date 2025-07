Égypte : Trois terroristes liés aux Frères musulmans éliminés lors d’un raid au Caire

Articles recommandés -

Les autorités égyptiennes ont annoncé, dimanche, avoir déjoué un complot « terroriste » lors d’un raid dans le quartier densément peuplé de Bulaq al-Dakrour, au Caire, éliminant trois terroristes du mouvement Hasm, lié aux Frères musulmans. Selon le ministère de l’Intérieur, les suspects, qui préparaient des attaques contre des installations sécuritaires et économiques, ont ouvert le feu « au hasard » sur les forces et les environs, entraînant leur mort et celle d’un passant. L’opération s’appuie sur des renseignements récents signalant une tentative de Hasm de relancer ses activités.

Cinq autres terroristes, condamnés à perpétuité par contumace pour des attentats post-2013, ont été identifiés. Depuis le renversement du président islamiste Mohamed Morsi en 2013, les Frères musulmans, déclarés illégaux, ont été sévèrement réprimés, avec de nombreux membres emprisonnés ou exilés en Turquie et au Qatar. Hasm, actif entre 2016 et 2019 pour des tentatives d’assassinats et des attentats, avait disparu des radars. Un suspect tué aurait reçu un entraînement militaire avancé à l’étranger avant d’entrer illégalement en Égypte. Cette annonce intervient après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des membres de Hasm s’entraînant dans un désert.