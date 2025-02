En Iran, 81% des citoyens utilisent des VPN pour contourner la censure internet

Un récent sondage mené par le centre de recherche du Parlement iranien révèle que la grande majorité des Iraniens (81%) a recours à des services VPN pour contourner la censure sur internet.

L'enquête, basée sur des entretiens téléphoniques avec 1 100 participants en décembre 2024, montre que 49,4% des utilisateurs de VPN s'appuient sur des services gratuits, tandis que 30,3% optent pour des alternatives payantes. Seuls 18,9% des répondants ont déclaré ne pas utiliser de VPN.

Le sondage éclaire également l'opinion publique concernant d'éventuels changements dans les restrictions internet sous la présidence de Massoud Pezeshkian. 24,8% des participants ont exprimé "aucun espoir" quant à la levée des restrictions sociales et du filtrage. 26,7% supplémentaires ont indiqué un espoir "faible". En revanche, 20,5% ont fait part d'un espoir "élevé" et 11,2% d'un espoir "très élevé". 16,8% n'ont pas répondu ou ont déclaré "ne pas savoir". Ces chiffres témoignent de la frustration persistante des Iraniens face aux restrictions d'accès à l'information et aux réseaux sociaux dans le pays, ainsi que d'un certain scepticisme quant à la possibilité d'un assouplissement significatif de la censure malgré l'élection d'un président considéré comme plus modéré.