En Iran, des manifestants encensent Netanyahou et appellent Israël à l’aide contre le régime

Alors que l’Iran traverse la plus importante vague de contestation depuis les manifestations de 2022, un phénomène émerge au sein de la rue iranienne : une admiration déclarée pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et des appels directs adressés à Israël pour aider à renverser le régime de la République islamique.

« Benjamin Netanyahou est aujourd’hui la personnalité politique la plus populaire en Iran », affirme un habitant de Téhéran, opposant au régime, dans un entretien accordé cette semaine à la radio publique israélienne KAN Reshet Bet. S’exprimant sous pseudonyme pour des raisons de sécurité, il assure que de nombreux Iraniens voient en Israël un acteur crédible face au pouvoir iranien, là où les États-Unis suscitent méfiance et lassitude. « Les gens ne font pas confiance à l’Amérique ni à Donald Trump, mais ils croient aux Israéliens », déclare-t-il.

Selon plusieurs témoignages, cette perception s’est renforcée après les frappes israéliennes menées en juin lors de l’opération "Eveil du lion". Les manifestants affirment avoir été « impressionnés » par des opérations jugées ciblées. « L’armée de l’air israélienne s’est concentrée sur les infrastructures du régime sans toucher les civils », explique ce témoin, une distinction essentielle aux yeux d’une population épuisée par la répression et les sanctions.

Cette sympathie ne s’accompagne toutefois pas d’un soutien à une intervention américaine. Bien au contraire. « Les Iraniens ont surtout peur d’une action militaire des États-Unis », souligne l’opposant. « Partout où les Américains sont intervenus, ils n’ont laissé que destruction », ajoute-t-il, citant l’Irak et l’Afghanistan.

Dans les rues de Téhéran, la colère sociale se double désormais d’un message politique explicite. Dimanche dernier, lors des premières manifestations de commerçants contre le régime, des slogans appelant à une aide extérieure ont fait leur apparition. « Cher Israël, s’il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous à renverser le régime », a dit un autre manifestant à la chaîne israélienne 12. « Le peuple iranien n’en peut plus. Nous avons besoin que le monde nous entende, et surtout qu’Israël nous aide », a-t-il ajouté.

Benyamin Netayahou, qui s'était abstenu de soutenir les manifestations dans leurs premiers jours par crainte, selon les analystes, de frappes iraniennes contre Israël, a depuis clairement dit qu'il se tenait aux côtés des protestataires. Au mois d'août dernier, le premier ministre israélien s'était directement adressé aux iraniens dans un message vidéo pour les appeler à renverser le régime, les assurant du soutien de l'Etat hébreu. Netanyahou est le seul dirigeant du monde à s'adresser directement au peuple iranien et à exprimer ses encouragements, ce qui explique sa popularité au sein d'une large frange de la population locale, surtout parmi la jeunesse.