En Iran, le régime accusé d'accorder un accès privilégié à internet à une élite proche du pouvoir

Plus de deux mois après avoir fortement restreint l’accès à internet à travers le pays, le régime iranien fait face à une nouvelle vague de colère populaire après la mise en place d’un système d’accès privilégié réservé à une minorité de citoyens liés au pouvoir.

Selon des révélations relayées par CNN et les médias israéliens, les autorités iraniennes ont lancé un programme baptisé « Internet Pro », offrant une connexion plus stable et un accès moins limité aux sites internationaux à certains profils jugés stratégiques : responsables économiques, universitaires, chercheurs ou cadres scientifiques.

Le service serait contrôlé par une société proche des Gardiens de la révolution et nécessite une validation directe des autorités iraniennes.

Depuis les grandes manifestations déclenchées début janvier et la guerre avec Israël et les États-Unis, l’accès à internet reste extrêmement limité pour la majorité des Iraniens.

Pour des millions d’habitants, cette coupure prolongée représente un choc économique et social majeur, dans un pays où de nombreuses activités professionnelles dépendent du numérique.

La mise en place d’un internet réservé à une élite a provoqué un débat inhabituellement virulent jusque dans certains médias iraniens et au sein du pouvoir.

Le gouvernement du président Massoud Pezeshkian aurait lui-même exprimé son opposition à ces restrictions, qualifiées d’« injustes » par la présidence.

Le quotidien iranien Ettelaat a dénoncé une situation « grave et complexe », estimant que la fermeture du réseau avait détruit la source de revenus de nombreux commerces et travailleurs indépendants.

Plusieurs syndicats, dont celui des infirmières iraniennes, ont également rejeté le recours à « Internet Pro » au nom de la solidarité avec les citoyens ordinaires.

Pour contourner les restrictions, de nombreux Iraniens utilisent des VPN achetés au marché noir ou des terminaux Starlink introduits clandestinement dans le pays.

Mais ces équipements restent illégaux et peuvent entraîner des poursuites pour atteinte à la sécurité nationale.

Selon les estimations relayées par CNN, les restrictions numériques imposées ces deux derniers mois auraient déjà coûté près de 1,8 milliard de dollars à l’économie iranienne.