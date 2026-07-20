En Iran, les Juifs appelés à éviter le tombeau de Mardochée et Esther

Le Comité juif de Téhéran a publié une consigne inhabituelle appelant les membres de la communauté juive iranienne à éviter totalement le tombeau de Mardochée et Esther, situé à Hamadan.

Selon le communiqué officiel, le site a été fermé au public jusqu’à nouvel ordre en raison de « travaux de réparation et d’amélioration » en cours dans le complexe.

Jusqu’à présent, les visiteurs devaient coordonner leur venue avec les responsables de la communauté juive à Téhéran. La nouvelle consigne précise toutefois que, « dans les circonstances actuelles », aucune visite ne peut désormais être organisée, y compris sur autorisation spéciale.

Des sources proches du dossier affirment cependant que cette fermeture serait principalement liée à des préoccupations sécuritaires et à des menaces provenant de groupes extrémistes. Les autorités craindraient notamment des attaques contre les visiteurs ou contre le bâtiment lui-même.

Le tombeau de Mardochée et Esther a déjà été visé à plusieurs reprises ces dernières années. Deux semaines après le début de la guerre du 7 octobre, des manifestants y avaient brûlé un drapeau israélien. En avril 2024, des extrémistes avaient également lancé des cocktails Molotov contre le site après y avoir hissé un drapeau palestinien.

Selon des sources locales, la majorité des habitants d’Hamadan participent à la protection du lieu saint, tandis que les actes de vandalisme seraient commis par des groupes extrémistes marginaux.