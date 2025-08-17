En Iran, les perturbations GPS se poursuivent après la guerre avec Israël

Articles recommandés -

Près de deux mois après la fin du conflit inédit entre l’Iran et Israël, les utilisateurs iraniens de GPS continuent de faire face à de graves perturbations, a rapporté l'AFP. Ces brouillages, apparus à la suite de l’attaque surprise israélienne de mi-juin et de la guerre de 12 jours qui a suivi, n’ont toujours pas cessé.

Le ministère iranien des Communications justifie ces interruptions par des « raisons de sécurité et militaires », sans fournir davantage de détails. Mais dans la vie quotidienne, la situation tourne au casse-tête. « Depuis des semaines je ne peux plus travailler », confie Farshad Fooladi, chauffeur à Téhéran utilisant l’application locale de VTC Snapp. « La plupart du temps est gaspillée à errer sans direction », ajoute cet homme de 35 ans.

Les missiles, drones et roquettes reposent souvent sur les signaux GPS ou équivalents pour atteindre leurs cibles. L’Iran a déjà eu recours au brouillage et au piratage de signaux satellitaires autour de sites militaires sensibles. Mais la vague actuelle est la plus vaste et la plus durable jamais enregistrée. Les rues de la capitale, déjà encombrées, se transforment en véritable labyrinthe pour les conducteurs et les entreprises dépendant de la géolocalisation. Reste à savoir combien de temps encore ces mesures dureront et quel sera le coût économique pour les Iraniens.