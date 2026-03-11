En pleine guerre, la communauté juive d’Iran fait profil bas

Dans le contexte de la guerre en cours, la communauté juive d’Iran tente de rester discrète et a annulé plusieurs mariages et rassemblements publics, selon des informations rapportées par la chaîne publique israélienne Kan. Cette attitude prudente vise à éviter toute exposition ou tension supplémentaire dans une période particulièrement sensible.

À ce stade, rien n’indique que le régime iranien ait durci son attitude envers les juifs du pays en raison du conflit. Toutefois, des responsables de communautés juives à l’étranger, qui suivent de près la situation, recommandent d’éviter tout contact direct avec les membres de la communauté en Iran afin de ne pas les mettre en danger.

Le représentant des juifs au Parlement iranien, Homayoun Sameh, qui a déjà exprimé à plusieurs reprises son soutien au régime, a récemment publié une déclaration condamnant fermement l’élimination du guide suprême iranien, Ali Khamenei.

Ces développements interviennent alors que les autorités iraniennes ont arrêté ces derniers mois plusieurs juifs iraniens soupçonnés d’entretenir des liens avec Israël, dans le contexte des tensions croissantes et de la contestation interne contre le pouvoir. Selon les informations disponibles, certains d’entre eux seraient toujours détenus.