En raison d'un appel manqué, l'avertissement américain au Qatar est arrivé pendant les frappes israéliennes

De nouveaux éléments publiés ce jeudi révèlent les coulisses diplomatiques tendues qui ont précédé l'attaque israélienne contre des responsables du Hamas au Qatar. Selon les informations de Kan, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff a tenté d'alerter les autorités qataries quelques instants seulement avant la frappe.

Le Pentagone avait détecté des missiles en direction du Qatar et immédiatement informé la Maison Blanche de l'attaque imminente. Le président Donald Trump a alors chargé Witkoff de contacter en urgence le Premier ministre qatari, mais ce dernier n'a pas décroché.

L'envoyé américain s'est alors tourné vers le vice-Premier ministre. Mais pendant leur conversation téléphonique, un journaliste rapportait déjà que des explosions retentissaient dans la capitale Doha.

Alors que Donald Trump a affirmé avoir été averti des frappes israéliennes en amont par Jérusalem, il a également assuré avoir prévenu le Qatar, ce que l'émirat a immédiatement réfuté, indiquant n'avoir été informé que lorsque l'attaque avait débuté.

Cette frappe, qui visait à éliminer les principaux dirigeants du Hamas en exil, a provoqué une crise diplomatique. Les tensions sont montées d'un cran mercredi lorsque le Premier ministre qatari Al Thani a accordé une interview à CNN, dans laquelle il a fustigé Benjamin Netanyahou, l'accusant de « mener le Moyen-Orient au chaos ».

Un sommet arabe d'urgence est programmé dimanche et lundi prochains à Doha pour examiner les répercussions de cette opération israélienne.