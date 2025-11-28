En Syrie, des manifestations massives pour célébrer la chute d’Assad

À Damas et dans tout le pays, des milliers de Syriens ont commémoré l’offensive qui avait renversé Bachar el-Assad, tout en protestant contre une récente attaque israélienne.

Des habitants brandissent des drapeaux pour célébrer l'anniversaire de la chute du président syrien Bachar el-Assad, le 28 novembre 2025 dans le centre de Damas.LOUAI BESHARA / AFP

À Damas comme dans plusieurs grandes villes syriennes, des milliers de personnes ont manifesté vendredi pour marquer le premier anniversaire du lancement de l’offensive rebelle qui avait conduit à la chute de Bachar el-Assad, tout en dénonçant les récentes frappes israéliennes meurtrières dans le sud du pays.

Le président intérimaire Ahmad el-Sharaa avait appelé la veille les Syriens à « commémorer » le début de la bataille décisive menée par la coalition islamiste qu’il dirigeait. Lancée depuis Idleb le 27 novembre 2024, cette offensive éclair avait renversé plus d’un demi-siècle de domination du clan Assad, entraînant la prise de Damas le 8 décembre.

Les rassemblements de vendredi se sont déroulés quelques heures seulement après une opération israélienne dans le village de Beit Jinn. Une attaque qui a ravivé la colère d’une population déjà éprouvée.

Dans la capitale, comme à Alep, Homs, Hama ou Lattaquié, les manifestants ont brandi des drapeaux syriens et scandé des slogans islamistes ou favorables à el-Sharaa. « Arrêtez les agressions israéliennes », « Beit Jinn nous rend fiers », pouvait-on lire sur des banderoles. « Après avoir vaincu Bachar el-Assad, nous allons vaincre Israël », a déclaré à l’AFP Batoul Imadeddine, 29 ans, présente dans le centre de Damas.

Pour Bassel Azizieh, technicien et manifestant, il s’agissait aussi de rendre hommage « aux martyrs de l’attaque israélienne » : « Je suis ici pour soutenir mon État, qui représente tout le peuple syrien sans exception. »

Alors que des protestations ont récemment éclaté dans des régions majoritairement alaouites, Ahmad el-Sharaa a reconnu jeudi l’existence de « revendications légitimes », tout en appelant à montrer « l’unité nationale » lors de ces célébrations.

