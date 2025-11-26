En Syrie, la communauté alaouite brise le silence et dénonce une "punition collective"

Pour la première fois depuis la chute de Bachar al-Assad, des milliers d’Alaouites sont descendus dans les rues de Lattaquié, Jablé et Tartous pour dénoncer les violences répétées dont ils se disent victimes. Meurtres, pillages, expulsions, incendies : depuis mars 2025, cette minorité issue d’une branche du chiisme affirme subir ce que l’écrivaine syrienne Samar Yazbek décrit comme « une gigantesque punition collective ».

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, au moins 1 700 personnes ont été tuées, essentiellement des civils alaouites. Une commission nationale d’enquête avance le chiffre de 1 426 morts, mais pour le chercheur Fabrice Balanche, spécialiste de la Syrie, le bilan réel serait bien supérieur : « Si l’on prend pour référence Banias, on avoisine plutôt les 5 000 morts. »

La tension a explosé après le meurtre d’un couple bédouin sunnite à Zaidal, attribué à tort à des Alaouites à travers une mise en scène confessionnelle. En représailles, des membres de la tribu Bani Khaled ont lancé un raid contre des quartiers alaouites de Homs : pillages, incendies, attaques de commerces. Officiellement, la police évoque un « acte criminel », mais les autorités de sécurité reconnaissent des tentatives d’« attiser les tensions sectaires ».

En août, une commission de l’ONU a confirmé que ces violences étaient « généralisées et systématiques », pouvant constituer des crimes de guerre.