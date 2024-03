En visite à Gaza, Yoav Gallant fait allusion à une opération imminente à Rafah

En visite à Gaza, le ministre de la Défense Yoav Gallant a laissé entendre qu’Israël lancerait "bientôt" une opération terrestre à Rafah, dans le sud de Gaza.

"Un travail extraordinaire se fait ici et l'armée parvient partout. La conclusion est qu’il n’y a pas d’endroit sûr à Gaza pour les terroristes", a déclaré M. Gallant lors de sa visite, selon les propos relayés par son bureau. "Même ceux qui pensent que nous retardons la suite verront bientôt que nous atteindrons tout le monde. Nous allons traduire en justice quiconque a été impliqué le 7 octobre - soit nous les éliminerons, soit nous les ferons juger en Israël. Il n’y a pas d’endroit sûr, ni ici, ni à l’extérieur de Gaza, ni nulle part ailleurs au Moyen-Orient pour les terroristes du Hamas", a-t-il ajouté, faisant allusion à l'élimination ce mercredi, par Tsahal, d'un commandant de l'organisation terroriste palestinienne au Liban.

Elad Malka/Defense ministry

Les autorités israéliennes ont déclaré à plusieurs reprises que Tsahal se préparait à opérer à Rafah, considéré comme le dernier bastion du Hamas dans la bande côtière, là où sont aussi réfugiés la plupart des Gazaouis qui ont fui le nord et le centre de la bande. M. Gallant a également abordé la situation humanitaire et le nouveau corridor maritime pour l’aide internationale, en disant qu’il permettrait d’atteindre "les citoyens et non le Hamas", d’affaiblir le groupe terroriste, "de renforcer notre emprise et d’améliorer notre capacité à poursuivre les combats".