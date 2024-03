En visite à Téhéran, le chef du Hamas se réjouit de "l'isolement politique sans précédent" d'Israël

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, en visite en Iran, a déclaré qu'Israël connaît un "isolement politique sans précédent", au lendemain de l'appel du Conseil de sécurité de l'ONU à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages.

"Bien que cette résolution soit arrivée tardivement et qu'il y a peut-être des lacunes à combler, la résolution elle-même indique que l'occupation israélienne connaît un isolement politique sans précédent", a déclaré le chef du groupe terroriste, basé au Qatar, lors d'une conférence de presse à Téhéran. Il a estimé qu'Israël "perd sa couverture et sa protection politiques, même au sein du Conseil de sécurité" et que "les États-Unis sont incapables d'imposer leur volonté à la communauté internationale". Le Hamas s'est félicité de la résolution du Conseil de sécurité exhortant Israël à mettre fin aux combats, mais il est peu probable que le groupe terroriste obtempère à la demande de libération immédiate des 134 otages toujours détenus à Gaza. Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, qui est resté silencieux lors de la conférence de presse. Haniyeh est arrivé à Téhéran mardi matin. Selon l'agence de presse nationale iranienne IRNA, il devrait également s'entretenir avec d'autres hauts responsables au cours de sa visite.